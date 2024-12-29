Потери РФ за время полномасштабной войны составляют почти 786 тысяч военных, - Генштаб
Фото: за прошедшие сутки ВСУ снова уничтожили много техники россиян (Getty Images)
За минувшие сутки с 28 на 29 декабря, российская армия потеряла на фронте 1730 солдат. Всего потери РФ с начала полномасштабной войны составляют 785 930 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 785 930 (+1730) человек ликвидировано;
- танков - 9656 (+5) ед;
- боевых бронированных машин - 19 981 (+11) ед;
- артиллерийских систем - 21 450 (+42) ед;
- РСЗО - 1256 ед;
- средства ПВО - 1032 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 329 ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 21 038 (+25) ед;
- крылатых ракет - 3003 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 32 410 (+82) ед;
- специальной техники - 3670 (+2) ед.
Напомним, что по состоянию на вечер 28 декабря на фронте с начала суток произошло 149 боевых столкновений. Треть из них лишь на Покровском направлении.
Кроме того, враг совершил практически 3,8 тысячи обстрелов по позициям украинских воинов и населенным пунктам.
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