Генштаб о ситуации на фронте: за сутки почти 4000 обстрелов

С начала суток по линии фронта произошло 149 боевых столкновений. Тем временем российские военные совершили почти 3,8 тысячи обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Генштаб заявил, что российские захватчики за сегодня привлекли для поражения уже 765 дронов-камикадзе.

"Сегодня стоит отметить воинов 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады, 38-й отдельной бригады морской пехоты, 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, 126-й отдельной бригады территориальной обороны, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике", - отметили в Генштабе.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении противник три раза без успеха штурмовал позиции украинских подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Глушковки и Лозовой. Украинские защитники остановили три вражеские атаки. Еще одно боестолкновение продолжается.



На Лиманском направлении российские захватчики 19 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Первомайского, Надежды, Твердохлебового, Копанок, Новоегоровки, Новоплатоновки и Макеевки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении враг 14 раз штурмовал позиции украинских военных вблизи Ступочек и Часового Яра. Два боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении украинские воины отбили три атаки противника в районе Торецка и Щербиновки. Еще два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 48 раз атаковал в районах Зеленое Поле, Волково, Новоелизаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Зеленое, Покровск, Новый Труд, Первое Мая и Шевченко. Наши защитники отбили 30 штурмов. 18 атак продолжается.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, украинские воины обезвредили 425 оккупантов, из них 201 - безвозвратно. Также уничтожено:

две боевые бронированные машины,

семь единиц автомобильной техники,

повреждена одна боевая бронированная машина.

На Кураховском направлении враг осуществил 17 попыток прорвать нашу оборону вблизи Петропавловки, Украинки, Курахово и Дачного. Одиннадцать боестолкновений завершены, еще шесть - до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении противник 11 раз атаковал украинские подразделения возле Константинопольского, Великой Новоселки и Времовки. Один бой идет до сих пор.

На Приднепровском направлении наши войска отбили одну атаку, противник успеха не имел.

В Курской области украинские защитники сегодня отражали девять атак противника, в настоящее время продолжается один бой.

"На остальных направлениях - без особых изменений", - добавили в Генштабе.