Потери РФ с 2022 года превысили 955 тысяч солдат, - Генштаб

Ситуация на фронте

Напомним, что за полные сутки, 1 мая, на фронте произошло 199 боевых столкновений. В течение дня россияне больше всего атаковали на четырех направлениях. В частности, это Покровское, Курское, Лиманское и Новопавловское.

Подробно об отчете по ситуации на фронте - читайте в материале РБК-Украина.

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