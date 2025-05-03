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Втрати РФ з 2022 року перевищили 955 тисяч солдатів, - Генштаб

Фото: українські військові продовжують завдавати ворогу втрат (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу, з 2 на 3 травня, Росія втратила у війні проти України ще 1170 солдатів. Водночас загальні втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення перевищили 955 тисяч військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 955 470 (+1170) осіб;
  • танків - 10 745 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 369 од.;
  • артилерійських систем - 27 234 (+48) од.;
  • РСЗВ - 1375 од.;
  • засоби ППО - 1153 (+1) од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 34 665 (+126) од.;
  • крилатих ракет - 3197 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 47 003 (+121) од.;
  • спеціальної техніки - 3870 (+1) од.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що за повну добу, 1 травня, на фронті відбулося 199 бойових зіткнень. Протягом дня росіяни більше всього атакували на чотирьох напрямках. Зокрема, це Покровський, Курський, Лиманський та Новопавлівський.

Детально про звіт щодо ситуації на фронті - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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