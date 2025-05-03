Втрати РФ з 2022 року перевищили 955 тисяч солдатів, - Генштаб

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що за повну добу, 1 травня, на фронті відбулося 199 бойових зіткнень. Протягом дня росіяни більше всього атакували на чотирьох напрямках. Зокрема, це Покровський, Курський, Лиманський та Новопавлівський.

Детально про звіт щодо ситуації на фронті - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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