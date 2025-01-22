Больше половины атак на Покровском направлении. Какая ситуация на фронте на вечер

На вечер, 22 января, на фронте в Украине состоялись 103 боестолкновения. Более половины из них оккупанты сконцентрировали на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Покровское направление

На Покровском направлении россияне 55 раз пытались прорвать оборону ВСУ неподалеку населенных пунктов:

Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка;

Лисовка, Леонтовичи, Зверево;

Покровск, Новосергиевка, Котлино;

Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы;

в направлениях Янтарного, Проминя, Зеленого.

"До сих пор продолжается семь боестолкновений. Кроме того, враг нанес авиационные удары бомбами и неуправляемыми ракетами по районам населенных пунктов Сухой Яр, Константиновка, Зеленое Поле, Гродовка", - отметили в Генштабе.

Кроме того, на этом направлении было обезврежено более 200 оккупантов, 102 из них - безвозвратно.

"Также уничтожено тринадцать единиц автомобильной техники, три антенны БпЛА, средство спутниковой связи и мотоцикл, кроме того, значительно повреждены пушка и три автомобиля захватчиков", - отметили военные.

Ситуация на других направлениях

На Купянском направлении противник семь раз проводил штурмы позиций ВСУ в районах Лозовой, Загрызово и Петропавловки. Украинские защитники отбили шесть атак, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики десять раз атаковали позиции украинских войск неподалеку населенных пунктов Першотравневое, Новосергеевка, Зеленая Долина, Кузьмино, Зеленый Гай, Заречное, Ямполовка и в Серебрянском лесу. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения вблизи Часового Яра, которые продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районе населенного пункта Торецк. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Новопавловском направлении враг пять раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь и Времовка. Четыре боестолкновения завершены, еще одно - продолжается до сих пор. В то же время враг нанес авиационные удары по районам Темировки, Новоселки, Константинополя и Раздольного.

На Приднепровском направлении отражены две атаки противника.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 9 безуспешных штурмов позиций украинских подразделений. Враг нанес 15 авиационных ударов 20 управляемыми бомбами и совершил 327 артиллерийских обстрелов.

На Харьковском, Северском, Ореховском, Гуляйпольском направлениях противник наступательных действий не проводил. На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.