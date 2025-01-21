Пытаются обойти с запада. Оккупанты изменили тактику наступления на Покровск, - ВСУ
Российские войска изменили тактику наступления на Покровск Донецкой области. Оккупанты пытаются обойти город с запада через маленькие села и лесопосадки, а также прервать украинские логистические цепи.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.
"С запада они пытаются по маленьким селам и лесопосадкам обойти город с запада и пытаться давить, прервать наши логистические цепочки. Наши усилия направлены на то, чтобы не допустить этого, поскольку у нас есть сам Покровск, поскольку у нас есть эта база с которой можно действовать. Их наступление замедляется и мы надеемся, что в конце концов прекратится", - рассказал Трегубов.
По его словам, россияне пытаются цепляться за любое помещение, за любую лесопосадку малыми группами и просто там укрепляться и создавать соответствующий огневой контроль перед собой.
"Наша задача в этой ситуации - это уничтожать их. На Покровском направлении интенсивность вообще боестолкновений сопоставима со всеми другими нашими направлениями вместе взятыми. Там до 70 доходит до боестолкновений в сутки. Даже если одна группа уничтожается, другая группа пытается занять ее место", - добавил спикер.
По словам Трегубова, если раньше оккупанты таким образом шли на Покровск, то здесь они дошли до той дистанции, где по ним начало прилетать из самого города и они поняли, что не могут идти в перед и начинают пытаться его обходить.
Бои за Покровск
Напомним, последние несколько месяцев оккупанты пытаются прорвать оборону на Покровском направлении. Этот участок является одним из самых тяжелых отрезков фронта.
Как рассказывал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, враг хочет взять город "в клещи", но ему это не удается.
Недавно в ВСУ сообщали, что сейчас о полуокружении Покровска речь даже не идет. Хотя россияне надеются на это.
Сегодня американский Институт изучения войны отмечал, что россияне создают ударную группировку к югу от Покровска. Это может свидетельствовать о планах РФ изменить тактические приоритеты.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.