Потери противника на 31 декабря: Генштаб предоставил свежую статистику

Обновление данных о потерях противника связано с необходимостью пересмотра ранее обнародованных показателей.

Речь идет прежде всего об артиллерийских системах, реактивных системах залпового огня, средствах противовоздушной обороны, беспилотниках оперативно-тактического уровня, а также автомобильной и специальной технике.

Общая цифра потерь была скорректирована, при этом суточные данные продолжают публиковаться в стандартном режиме.

Корректировка общих потерь

Согласно обновленной информации, изменения затронули сразу несколько категорий вооружений и техники. Пересмотр стал возможен благодаря накоплению уточненных разведданных, которые позволили более точно оценить масштаб уничтоженных и выведенных из строя средств противника за весь период боевых действий.

Общие потери с начала полномасштабной войны

За период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года ориентировочные потери противника составили около 1 207 910 военнослужащих.

Существенные потери зафиксированы и в технике: уничтожено более 11,4 тысячи танков и почти 23,9 тысячи боевых бронированных машин.

Артиллерийский парк противника сократился более чем на 35,6 тысячи единиц, реактивных систем залпового огня — на 1 586. Потери средств ПВО оцениваются в 1 266 единиц.

Кроме того, зафиксировано уничтожение 434 самолетов и 347 вертолетов. Значительные потери понес парк беспилотников оперативно-тактического уровня — свыше 97 тысяч единиц.

Также подтверждена потеря 4 136 крылатых ракет, 28 кораблей и катеров, а также двух подводных лодок.

Автомобильная и специальная техника противника сократилась более чем на 72 тысячи и 4 тысячи единиц соответственно.