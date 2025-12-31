Ракетный комплекс "Орешник" в Беларуси оказался без пусковой установки

Публичная демонстрация развертывания российского ракетного комплекса "Орешник" в Беларуси оказалась ограниченной и не подтверждает наличие полноценного боевого дежурства, несмотря на громкие заявления о его размещении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию DEFENSE EXPRESS .

Показное размещение без ключевого элемента

В Беларуси официально заявили о размещении первого ракетного комплекса "Орешник" с баллистической ракетой средней дальности, однако обнародованные кадры не подтверждают готовность системы к выполнению боевых задач.

На видео зафиксирована церемония с участием отдельных элементов комплекса, но без демонстрации основной составляющей — самоходной пусковой установки с ракетой.

Ограниченный состав техники и личного состава

В объектив камеры попали лишь три машины: бронеавтомобиль охраны, машина связи и техника обеспечения. При этом численность личного состава, присутствовавшего на построении, составляла около 70 человек, что не соответствует штатной структуре даже одного полноценного ракетного комплекса, который должен включать несколько пусковых установок, командный пункт, разветвленную систему связи и средства тылового обеспечения.

Отсутствие подтверждения боевого дежурства

Такая конфигурация указывает на то, что фактического развертывания боеспособного комплекса на территории Беларуси на данный момент, вероятнее всего, нет.

Вместе с тем это не исключает поэтапного формирования подразделения ракетных войск стратегического назначения РФ с перспективой получения ракет и выхода на боеготовность в 2026 году или позже.

Аналогии с другими ракетными системами

Отдельного внимания заслуживает состав продемонстрированной техники. Колонну сопровождал бронеавтомобиль охраны на базе Урал-63095 "Тайфун-У", за которым следовала машина, предположительно выполняющая функции командного пункта или обеспечения боевого дежурства.

Замыкала движение машина связи, которая затем была развернута на месте. Все эти элементы визуально и функционально совпадают с техникой, используемой в составе комплекса "Ярс".

Происхождение комплекса "Орешник"

Полное сходство машин обеспечения усиливает версию о том, что ракета средней дальности "Орешник" создана на базе "Ярса" за счет конструктивных изменений, вероятно, путем исключения одной из ступеней.

Подобный подход уже применялся ранее при создании РСД-10 "Пионер", разработанного на основе "Темп-2С", который позднее эволюционировал в "Тополь", а затем и в "Ярс".