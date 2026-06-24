До "потери" денег - считанные дни: кому нужно срочно пройти "Скрининг здоровья 40+"

Главное: Дедлайн для "старых" заявок : те, кто получил средства до 1 мая 2026 года, должны пройти и оплатить скрининг до 30 июня включительно, иначе деньги вернутся в бюджет.

: те, кто получил средства до 1 мая 2026 года, должны пройти и оплатить скрининг до 30 июня включительно, иначе деньги вернутся в бюджет. Правило для других заявок : для тех, кто получил средства после 1 мая, установлен "лимит" в два месяца с момента поступления суммы на счет.

: для тех, кто получил средства после 1 мая, установлен "лимит" в два месяца с момента поступления суммы на счет. Упрощенный доступ: с мая подать заявку на скрининг можно в любое время через "Дію" или ЦНАП - ждать 30 дней после дня рождения больше не нужно.

Кому пройти "Скрининг здоровья" нужно срочно

В Минздраве напомнили, что некоторым гражданам оплатить услугу в рамках программы "Скрининг здоровья 40+" необходимо до 30 июня 2026 года включительно.

Речь идет о людях, которым засчитали 2000 гривен средств поддержки (на участие в программе) до 1 мая.

Если не использовать эти деньги вовремя, они автоматически вернутся в государственный бюджет.

Неиспользованные средства автоматически возвращаются в госбюджет (инфографика: facebook.com/moz.ukr)

Итак, участникам программы, которые получили средства до 1 мая, но до сих пор не прошли скрининг, уже в ближайшие дни нужно:

выбрать медицинское учреждение;

связаться с ним;

записаться на обследование.

Список медицинских учреждений, в которых доступна услуга, можно просмотреть онлайн - на официальном сайте программы (всего доступно 2 227 мест предоставления услуг по всей стране).

Заведение здравоохранения для прохождения скрининга можно выбрать независимо от места жительства или регистрации (карта: screening.moz.gov.ua)

В Минздраве отметили, что для людей, которым средства поддержки были зачислены после 1 мая 2026 года, действует новый срок их использования.

Оплатить услугу скрининга необходимо в течение двух месяцев с момента поступления денежных средств.

"Если не использовать их в течение этого времени, они также автоматически вернутся в государственный бюджет", - подчеркнули в министерстве.

Что включает программа "Скрининг здоровья 40+"

"Скрининг здоровья 40+" - это национальная программа для украинцев и украинок в возрасте от 40 лет, которая стартовала в 2026 году.

Она включает:

базовые обследования для раннего выявления заболеваний;

ежегодную проверку сердца, уровня сахара и ментального здоровья.

В рамках программы предусмотрены:

физикальное исследование (измерение давления, частоты сердечных сокращений, веса, роста, окружности талии и т.п.);

опрос насчет образа жизни, скрининг симптомов и выявление рисков;

лабораторные исследования, которые показывают, как работают сердце, сосуды и почки.

"Сейчас заявки на получение средств для участия в программе подали уже более миллиона украинцев и украинок в возрасте от 40 лет", - сообщили в Минздраве.

Основное о программе "Скрининг здоровья 40+" (инфографика: screening.moz.gov.ua)

Как записаться, чтобы принять участие в программе

С 1 мая 2026 года механизм участия в программе был обновлен.

Речь о том, что украинцы и украинки в возрасте от 40 лет могут подать заявку в любое удобное время - ждать 30 дней после дня рождения больше не нужно.

Сделать это можно: