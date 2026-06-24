До "потери" денег - считанные дни: кому нужно срочно пройти "Скрининг здоровья 40+"

Некоторым участникам программы "Скрининг здоровья 40+" нужно оплатить обследование и пройти его уже в ближайшие дни. Иначе выделенные на это деньги автоматически вернутся в госбюджет.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.
Главное:
В Минздраве напомнили, что некоторым гражданам оплатить услугу в рамках программы "Скрининг здоровья 40+" необходимо до 30 июня 2026 года включительно.
Речь идет о людях, которым засчитали 2000 гривен средств поддержки (на участие в программе) до 1 мая.
Если не использовать эти деньги вовремя, они автоматически вернутся в государственный бюджет.
Итак, участникам программы, которые получили средства до 1 мая, но до сих пор не прошли скрининг, уже в ближайшие дни нужно:
Список медицинских учреждений, в которых доступна услуга, можно просмотреть онлайн - на официальном сайте программы (всего доступно 2 227 мест предоставления услуг по всей стране).
В Минздраве отметили, что для людей, которым средства поддержки были зачислены после 1 мая 2026 года, действует новый срок их использования.
Оплатить услугу скрининга необходимо в течение двух месяцев с момента поступления денежных средств.
"Если не использовать их в течение этого времени, они также автоматически вернутся в государственный бюджет", - подчеркнули в министерстве.
"Скрининг здоровья 40+" - это национальная программа для украинцев и украинок в возрасте от 40 лет, которая стартовала в 2026 году.
Она включает:
В рамках программы предусмотрены:
"Сейчас заявки на получение средств для участия в программе подали уже более миллиона украинцев и украинок в возрасте от 40 лет", - сообщили в Минздраве.
С 1 мая 2026 года механизм участия в программе был обновлен.
Речь о том, что украинцы и украинки в возрасте от 40 лет могут подать заявку в любое удобное время - ждать 30 дней после дня рождения больше не нужно.
Сделать это можно:
Напомним, ранее мы объясняли, чем на самом деле программа "Скрининг здоровья 40+" отличается от визита к семейному врачу.
Кроме того, мы рассказывали, какую важную операцию на сердце сделали бесплатной для всех украинцев.
Читайте также, какие медуслуги гарантирует государство детям и будущим родителям (за что платить не нужно).
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.