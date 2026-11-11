Рада приняла закон об упрощении НДС: что изменится для ФОП и бизнеса

Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий ряд изменений в налоговом законодательстве. Документ касается администрирования налога на добавленную стоимость, налоговой отчетности, проверок и правил обложения отдельных операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта 16037-д .

11 ноября Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №16037-д об упрощении администрирования налога на добавленную стоимость. Документ был доработан на основе правительственного законопроекта №16037.

Изменения должны упростить взаимодействие налогоплательщиков с контролирующими органами, расширить использование электронных сервисов и усовершенствовать порядок составления налоговой отчетности и накладных.

Какие изменения предусмотрены для плательщиков НДС

Законопроект предусматривает возможность получать предварительно заполненные декларации по НДС и налоговые накладные. Их будут формировать на основании информации, уже имеющейся в электронных системах Государственной налоговой службы. Объем данных и порядок их использования будет определяться Министерством финансов.

Для физических лиц – предпринимателей, зарегистрированных плательщиками НДС, введут возможность самостоятельно выбирать отчетный период. Они смогут представлять отчетность ежемесячно или ежеквартально.

Также изменится порог для назначения документальных проверок декларирования бюджетного возмещения и отрицательного значения НДС. Его увеличат со 100 тысяч гривен до 1 миллиона гривен.

Отдельные нововведения будут касаться составления сводных налоговых накладных. Такое право будут иметь плательщики, получившие предоплату за товары или услуги на сумму, превышающую стоимость поставленного в течение месяца объема при ритмичной или непрерывной поставке.

Это будет распространяться на операции по реализации товаров и услуг, объемы которых определяют по показателям приборов учета.

Кроме того, налогоплательщики смогут оспаривать суммы налоговых обязательств, начисленные по результатам документальных проверок. В то же время, если решение будет принято в пользу контролирующего органа, придется уплатить штрафные санкции и пеню в полном объеме.

Для предприятий, которые проходят реорганизацию путем преобразования, предусмотрена возможность переносить отрицательное значение НДС в налоговый кредит без документальной проверки для его подтверждения.

Изменится и один из критериев для плательщиков с высоким уровнем соблюдения налогового законодательства, относимых к категории "белого бизнеса". Вместо 12 отчетных налоговых периодов будут учитываться четыре квартала.

Новые требования к налоговым накладным

Законопроект также устанавливает дополнительные требования к заполнению налоговых накладных при продаже отдельных товаров.

В частности, при реализации транспортных средств, относящихся к товарным позициям 8702-8705 по УКТ ВЭД, в накладных нужно будет указывать VIN-код. Речь идет о легковых и грузовых автомобилях, автобусах и специальной технике.

При продаже смартфонов и других телефонов обязательным станет указание международного идентификатора мобильного оборудования IMEI.

Как изменится налогообложение продаж автомобилей физлицами

Отдельный блок изменений касается налогообложения доходов физических лиц от продаж или обмена транспортных средств.

Доход от продажи в течение года легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда не будет облагаться налогом, если человек владел транспортным средством более 183 дней с момента его государственной регистрации.

Это правило не будет распространяться на транспорт, полученный по наследству. В других случаях ставку налога – 5% или 18% – будут определять с учетом периода нахождения имущества в собственности продавца.

Какие еще положения содержит законопроект

Документ также предусматривает временное ослабление импортеров сигарет. До 31 декабря 2026 года они смогут покупать акцизные марки на сигареты с фильтром и без него без ограничений по накоплению запасов табачных изделий.

Кроме того, законодательство о налогообложении согласуют с изменениями в сфере ипотечных облигаций.

Когда заработают новые правила

Законопроект был разработан для выполнения международных обязательств Украины перед Европейским Союзом и Международным валютным фондом. Его принятие является одним из ключевых условий получения макрофинансовой помощи от ЕС и траншей финансирования от МВФ.

После подписания Президентом Украины документ вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

В то же время, отдельные положения начнут действовать с 1 января 2027 года. Еще часть норм заработает с 1 июля 2027 года, но не ранее вступления в силу Закона Украины «О секьюритизации и облигациях с покрытием».

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