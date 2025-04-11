ВСУ имели успех возле Часового Яра, враг продвинулся под Торецком и Покровском: карты ISW

Силы обороны Украины продвинулись возле Часового Яра. Между тем фиксируется продвижение со стороны российских оккупантов возле Торецка и Покровска.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на новый отчет американского Института изучения войны (ISW ) .

Операция ВСУ в России

Войска РФ 10 апреля продолжили наземные штурмы в районе границы между Курской и Сумской областями, но не продвинулись.

Российские источники ISW утверждали, что путинские войска продолжали атаки в Курской области вблизи Олешни (к юго-западу от Суджи) и Горналя (к югу от Суджи), а также в Сумской области вблизи Журавки, Локни и Басовки.

Российские "военкоры" рассказывали, что Силы обороны Украины контратаковали вблизи Басовки и Веселовки (к юго-западу от Журавки).

10 апреля Министерство обороны Великобритании сообщило, что около 5000 из 11000 военнослужащих Северной Кореи, воюющих против ВСУ - вероятно, в Курской области - понесли потери, причем примерно одна треть от общего количества потерь была убита во время боевых действий.

10 апреля Силы обороны продолжали ограниченные операции в Белгородской области.

Российские блогеры утверждали, что ВСУ продолжали наземные атаки вблизи Демидовки и Поповки (оба к северо-западу от города Белгород вдоль международной границы)

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

10 апреля российские оккупанты продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но продвинуться не смогли. 9 и 10 апреля войска РФ атаковали вблизи Глубокого и Волчанска.

Операция РФ №2 - Луганская область

10 апреля российские захватчики продолжали наступать на Купянском направлении, но не продвинулись. 9 и 10 апреля путинские войска атаковали в районе Каменки и Фиголевки, а также в направлении Песчаного.

Российский "военкор" заявил, что ВСУ осуществили контрудар в неустановленном районе на Купянском направлении.

Спикер украинской бригады, которая действовала на Купянском направлении, 10 апреля сообщил, что войска РФ провели несколько штурмов, в том числе некоторые механизированные, на прошлой неделе (около 3-10 апреля), чтобы выявить слабые места в обороне ВСУ.

Представитель украинского пограничного отряда, который действует на Купянском направлении, сообщил, что оккупанты активно наступают небольшими пехотными и бронетанковыми группами, и отметил, что ВСУ могут остановить врага, нанося удары с БПЛА в российский тыл, чтобы уничтожить логистические пути противника.

10 апреля российские захватчики продолжили наступать на направлении Боровой, но продвинуться не смогли. 9 и 10 апреля войска РФ атаковали в районе Загрызово и Новой Кругляковки, в районе Сергеевки и Надежды, в районе Грековки и в направлении Ольговки.

10 апреля российские оккупанты продолжили наземные атаки на Лиманском направлении, но не продвинулись. 9 и 10 апреля войска РФ наступали в районе Нового, Катериновки, Мирного, Ямполевки, Колодезей и в направлении Новомихайловки и Зеленой Долины.

Представитель украинской бригады, которая действовала на Лиманском направлении, сообщил 9 апреля, что войска РФ сначала атакуют небольшими группами, состоящими из одного необученного - а иногда и невооруженного - солдата и одного хорошо обученного военного, чтобы разоблачить и обстрелять огневые позиции ВСУ, после чего через 2-3 часа в том же направлении атакуют другие небольшие российские штурмовые группы.

Операция РФ №3 - Донецкая область

10 апреля российские захватчики продолжали наступательные действия на Северском направлении, но не продвинулись. 9 и 10 апреля войска РФ атаковали в направлении Дроновки, в районе Григорьевки, Белогоровки и Верхнекаменского.

Силы обороны Украины недавно продвинулись в направлении Часового Яра. Как показывают обнародованные 10 апреля геолокационные кадры, ВСУ незначительно продвинулись вдоль улицы Центральной в западной части Часового Яра.

Между тем на направлении Часового Яра также фиксируется и продвижение со стороны российских захватчиков. Геолокационные кадры, опубликованные 10 апреля, показывают, что войска РФ продвинулись по улице Привокзальной в западной части Часового Яра.

9 и 10 апреля российские оккупанты атаковали возле самого Часового Яра, возле Курдюмовки, Белой Горы и Ступочек.

Войска РФ недавно продвинулись примерно на 4 км на Торецком направлении, но, вероятно, не удерживают устойчивых позиций после наступления, говорится в пубилкации ISW.

Геолокационные кадры, опубликованные 7 апреля, показывают, что россияне продвинулись примерно вдоль трассы Т-0516 Торецк - Константиновка до Нелиповки. На кадрах видно, как ВСУ наносят удары по двум российским машинам вдоль дороги, а российская пехота спешивается в близлежащие районы.

"Непонятно, закрепили ли пешеходные войска позиции на прилегающих участках, или российские войска зондировали украинские позиции. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 10 апреля, показывают, что российские войска недавно продвинулись к югу от Крымского (к северо-западу от Торецка), но это изменение, вероятно, не произошло за последние 24 часа", - пишут эксперты ISW.

9 и 10 апреля войска РФ наступали возле самого Торецка, возле Дачного, Дружбы, Леонидовки, Александрополя и Щербиновки.

Российские захватчики недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 10 апреля, показывают, что войска РФ продвинулись в южную и западную часть Лисовки (к юго-востоку от Покровска).

Российские оккупанты атаковали в районе Александрополя и Водяного Второго, возле Елизаветовки, Зеленого Поля, Калинового, Лисовки, Котляровки, Зверево, Удачного, Преображенки, Богдановки, Троицкого, Новоалександровки, Котлино и в направлении Сергеевки 9 и 10 апреля.

В ОСГВ "Хортица" 10 апреля сообщили, что войска РФ безуспешно осуществили механизированный штурм в составе восьми единиц бронетехники в направлении Елизаветовки, и что ВСУ уничтожили 1 танк и 6 бронированных машин врага.

Представитель ОСГВ "Хортица" полковник Виктор Трегубов заявил, что россияне продолжают попытки обойти Покровск с запада и выйти на трассу Т-0504 Покровск - Константиновка.

Трегубов отметил, что врагу придется атаковать и захватить Покровск, чтобы достичь политической цели Кремля по захвату всей Донецкой области.

Также Трегубов заявил, что войска РФ используют сети для защиты наземных линий связи от украинских беспилотников.

Представитель украинской бригады, действующей на Покровском направлении, заявил, что россияне недавно провели усиленный механизированный штурм численностью во взвод в составе трех БМП и одного танка в первой волне, и двух дополнительных БМП во второй волне в неопределенном районе на Покровском направлении.

Спикер заявил, что противник пытался скрыть нападение с помощью снежной погоды и дымовой завесы, но ветреная погода смягчила дымовую завесу и позволила ВСУ идентифицировать и отразить атаку.

Также он рассказал, что войска РФ проводят механизированные штурмы примерно каждые два-три дня, а в другие дни проводят пехотные атаки группами по два-три солдата.

Представитель украинской бригады, которая действует на Новопаловском направлении (к юго-западу от Покровска), заявил, что враг начинает атаковать только после уничтожения артиллерией прифронтовых населенных пунктов.

Спикер добавил, что россияне отводят с линии фронта части, которые потеряли боеспособность, и постоянно пополняют войска пехотой. Он также отметил, что украинские беспилотники уничтожают от 70 до 80 процентов штурмовых групп противника.

10 апреля российские захватчики продолжали наступательные действия на Кураховском направлении, но продвинуться не смогли. 9 и 10 апреля войска РФ атаковали в районе Андреевки, Константинополя и Багатира и на юго-запад от Курахово в районе Разлива.

Войска РФ 10 апреля продолжали наступательные действия в направлении Большой Новоселки, но продвинуться не смогли. 9 и 10 апреля российские оккупанты атаковали возле Привольного и в направлении Шевченко.

"Южная ось"

10 апреля российские захватчики продолжали наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулись. 9 и 10 апреля войска РФ осуществили наземные атаки вблизи Степного, Лобкового, Малых Щербаков и Щербаков.

10 апреля российский "военкор" заявил, что ВСУ контратакуют на линии Лобково - Степное - Щербаки.

Российские захватчики 10 апреля вели ограниченные наступательные действия на Днепровском (Херсонском) направлении, но смогли продвинуться.

10 апреля спикер ВМС Украины капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук сообщил, что корабли ВМС РФ продолжают избегать операций в Азовском море.

Плетенчук заявил, что войска РФ ежедневно перемещают остатки флота в оккупированном Крыму из-за угрозы ударов украинских беспилотников.

Также Плетенчук сообщил, что альтернативные российские военно-морские базы, такие как базы в Сочи или Туапсе (Краснодарский край), не имеют такой защиты, как российская база в Новороссийске (Краснодарский край), и что россияне пытаются использовать порт в Очамчири в контролируемой Россией Абхазии (Грузия).

Плетенчук отметил, что российские захватчики продолжают запускать беспилотники типа "Шахед" из оккупированного Крыма.

Ситуация на фронте

Как информировали в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 10 апреля, с начала суток на фронте произошло 125 боевых столкновений.

Также в военном командовании отметили, что наибольшее количество вражеских атак было на Покровском направлении (42 штурма).