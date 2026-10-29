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ВСУ за октябрь уничтожили рекордное количество оккупантов

12:43 29.10.2026 Чт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
ВСУ за октябрь уничтожили рекордное количество оккупантов Фото: ВСУ за октябрь уничтожили рекордное количество оккупантов (Getty Images)
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По состоянию на 29 октября, общие боевые потери российской армии в живой силе за текущий месяц составляют 49 040 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Генштаб отмечает, что это уже самый большой месячный показатель с начала полномасштабного вторжения России против Украины. А до завершения октября остается еще трое суток.

Предыдущий самый высокий показатель зафиксирован еще в декабре 2024 года - 48 670 человек.

Среднесуточные потери противника в октябре в настоящее время составляют около 1 750 человек.

Потери армии РФ стабильно растут: в феврале 2026 года - 26 090 человек, в сентябре - 46 230, в октябре (по состоянию на 29 октября) - 49 040.

"Темпы потерь превышают способность противника пополнять свои подразделения. Каждый месяц войны стоит армии РФ все дороже", - отметили в Генштабе.

Напомним, ранее мы сообщали, что подразделения Сил обороны Украины с начала 2026 года уничтожили или ранили 302 тысяч российских военнослужащих с помощью беспилотных летательных аппаратов.

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