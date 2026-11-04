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В Украине готовят закон о социальном жилье: когда его должны принять

13:10 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Василина Копытко
В Украине готовят закон о социальном жилье: когда его должны принять Законопроект разрабатывают Министерство развития громад и территорий и Минсоцполитики (фото: Getty Images)
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Украина должна принять базовый закон о социальном жилье до 1 июня 2027 года. Это одно из условий выполнения международной программы Ukraine Facility. Сейчас профильный комитет Верховной Рады ожидает правительственный законопроект, который совместно готовят два министерства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщения главы Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк во время Ежегодной жилищной конференции при поддержке Всемирного банка.

Закон о социальном жилье

По ее словам, законопроект разрабатывают Министерство развития громад и территорий и Министерство социальной политики. После поступления комитет должен обеспечить оперативное рассмотрение документа, ведь Украина должна успеть выполнить международные обязательства.

"Это очень сжатые сроки, и здесь действительно без тесного сотрудничества с Минрегионом, с Министерством социальной политики, с Минэкономики, как национальным координатором Ukraine Facility, у нас не будет того положительного результата, которого мы ожидаем", - подчеркнула Шуляк.

Какие еще изменения готовят в жилищной политике

Отдельно Шуляк упомянула законопроект о реновации устаревшего жилищного фонда, который Верховная Рада уже приняла в первом чтении.

По словам Шуляка, во время дальнейшей работы над документом нужно учесть положение Европейского плана доступного жилья, утвержденного Еврокомиссией в декабре 2025 года. Он, в частности, касается более эффективного использования существующего жилищного фонда и регулирования арендных отношений.

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Также к разработке закона о социальном жилье комитет планирует привлечь экспертов. Шуляк заверила, что парламентский комитет открыт к предложениям специалистов и будет рассматривать законодательные инициативы, связанные с исполнением международных обязательств Украины, в первоочередном порядке.

Она также привела пример Чехии, где есть жилищная стратегия, но до сих пор нет закона о социальном жилье. По мнению депутата, без соответствующей законодательной основы жилищная стратегия рискует остаться только на бумаге.

Читайте также о том, что в сентябре Верховная Рада поддержала за основу законопроект, позволяющий переселенцам оформлять жилье, которое они покупают за жилищные ваучеры, в ипотеку.

Ранее мы писали о том, что государственных и международных средств не хватает, чтобы обеспечить жильем украинцев, потерявших его из-за российской агрессии. В Раде хотят для этого привлечь местные бюджеты.

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