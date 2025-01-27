Потеря кворума Конституционного суда является угрозой для правового порядка Украины, - Лубинец

В понедельник, 27 января, закончился 9-летний срок полномочий у трех судей Конституционного суда - Виктора Кривенко, Владимира Мойсика и Виктора Колесника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
В пресс-службе Конституционного суда сообщили, что сегодня состоялось специальное пленарное заседание КС, на котором был рассмотрен вопрос об увольнении трех судей на основании поданных ими заявлений об отставке в связи с завершением девятилетнего срока их полномочий.
"Конституционный Суд Украины удовлетворил указанные заявления и принял постановление об их (Колесника, Кривенко и Мойсика - ред.) увольнении с 27 января 2025 года", - сказано в сообщении.
По словам омбудсмена, потеря кворума Конституционного суда - это угроза для правового порядка Украины.
"Посетил торжественное заседание Конституционного Суда Украины (КСУ), посвященное завершению полномочий трех судей - Виктора Васильевича Кривенко, Владимира Романовича Мойсика и Виктора Павловича Колесника", - написал Лубинец.
По его словам, прекращение полномочий сразу трех судей приводит к потере необходимого кворума для проведения заседаний Большой Палаты суда, а также Второго сената суда. Лубинец считает, что такая ситуация недопустима, ведь от работы Конституционного суда зависит стабильность правового порядка и гарантия защиты прав и свобод каждого гражданина.
"Призываю всех ответственных лиц обеспечить оперативность в отборе и назначении судей КСУ, ведь от этого зависит стабильность конституционного строя нашего государства", - написал он.
Напомним, после истечения срока полномочий указанных судей, в Конституционном Суде останется всего 11 судей, из 18 согласно определенного законом состава судей КСУ.
Закон "О Конституционном Суде Украины предусматривает, что КСУ является полномочным осуществлять конституционное производство, если в его составе есть не менее судей, которые приобрели полномочия.
Напомним, в июле 2023 года Верховная рада приняла закон об отборе кандидатур на должность судьи Конституционного суда. Как отмечалось выше, Сергей Ризнык был назначен на должность по новой процедуре.
Этот закон был важен для вступления Украины в ЕС и был одной из рекомендаций Европейской комиссии.
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