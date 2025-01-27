Втрата кворуму Конституційного суду є загрозою для правового порядку України, - Лубінець

Що передувало

У прес-службі Конституційного суду повідомили, що сьогодні відбулося спеціальне пленарне засідання КС, на якому було розглянуто питання про звільнення трьох суддів на підставі поданих ними заяв про відставку у зв’язку із завершенням дев’ятирічного терміну їхніх повноважень.

"Конституційний Суд України задовольнив зазначені заяви та ухвалив постанову про їхнє (Колісника, Кривенка і Мойсика - ред.) звільнення з 27 січня 2025 року", - сказано у повідомленні.

Що каже Лубінець

За словами омбудсмена, втрата кворуму Конституційного суду - це загроза для правового порядку України.

"Відвідав урочисте засідання Конституційного Суду України (КСУ), присвячене завершенню повноважень трьох суддів - Віктора Васильовича Кривенка, Володимира Романовича Мойсика та Віктора Павловича Колісника", - написав Лубінець.

За його словами, припинення повноважень одразу трьох суддів призводить до втрати необхідного кворуму для проведення засідань Великої Палати суду, а також Другого сенату суду. Лубінець вважає, що така ситуація є неприпустимою, адже від роботи Конституційного суду залежить стабільність правового порядку та гарантія захисту прав і свобод кожного громадянина.

"Закликаю всіх відповідальних осіб забезпечити оперативність у відборі та призначенні суддів КСУ, адже від цього залежить стабільність конституційного ладу нашої держави," - написав він.

Конституційний суд

Нагадаємо, після спливу строку повноважень вказаних суддів, у Конституційному Суді залишиться всього 11 суддів, з 18 згідно до визначеного законом складу суддів КСУ.

Закон "Про Конституційний Суд України передбачає, що КСУ є повноважним здійснювати конституційне провадження, якщо у його складі є щонайменше суддів, які набули повноважень.