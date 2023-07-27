Рада приняла важный закон об отборе кандидатур на должность судьи КСУ

Верховная Рада приняла во втором чтении закон об уточнении положений конкурсного отбора кандидатур на должности судей Конституционного Суда Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка .

Согласно закону, Аппарат ВР в течение 30 дней со дня обнародования объявления о начале конкурсного отбора принимает документы от лиц, которые претендуют на участие в отборе на должность судьи КСУ.

На основании представленных документов профильный комитет Рады принимает решение о допуске или недопуске кандидатов к конкурсному отбору.

Закон также устанавливает принципы формирования и полномочий совещательной группы экспертов. В ней должно быть три представителя от международных партнеров, при этом один из членов - это представитель Венецианской комиссии, еще три представителя - украинские национальные эксперты.

Совещательная группа экспертов будет проводить проверку на добродетель кандидатов, их профессиональных качеств, а затем все шесть экспертов будут голосовать за каждого кандидата по соответствующему рейтингу.

При этом, если будет одинаковое количество голосов "за" и "против", будет проведено повторное голосование. Во время повторного голосования голоса трех членов Совещательной группы экспертов, из которых по крайней мере двое предложены международными организациями или Европейской комиссией "За демократию через право", являются решающими.

Отметим, что принятие закона является важной евроинтеграционной инициативой по выполнению одной из рекомендаций Еврокомиссии для членства Украины в блоке.

Добавим, что ранее Венецианская комиссия выразила сожаление, что ее рекомендация о включении седьмого члена в состав Консультативной группы экспертов не была выполнена. Однако она приветствовала значительные улучшения, которые были предложены в ответ на ее ключевые рекомендации.

Вступление Украины в ЕС

В прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Теперь государство должно выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

В июне ЕС объявил промежуточный устный отчет о прогрессе Украины в выполнении этих рекомендаций. Осенью должен быть представлен письменный отчет.

Еврокомиссар отметил, что Украина добилась хорошего прогресса по реформе отбора в КСУ, в то же время ЕС ожидает окончательного принятия соответствующего законопроекта согласно рекомендациям Венецианской комиссии.

Детальнее об устной оценке и о том, повлияет ли она на вступление в ЕС, - можно узнать в материале РБК-Украина.

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