Потеря кворума Конституционного суда является угрозой для правового порядка Украины, - Лубинец

В понедельник, 27 января, закончился 9-летний срок полномочий у трех судей Конституционного суда - Виктора Кривенко, Владимира Мойсика и Виктора Колесника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Что предшествовало

В пресс-службе Конституционного суда сообщили, что сегодня состоялось специальное пленарное заседание КС, на котором был рассмотрен вопрос об увольнении трех судей на основании поданных ими заявлений об отставке в связи с завершением девятилетнего срока их полномочий.

"Конституционный Суд Украины удовлетворил указанные заявления и принял постановление об их (Колесника, Кривенко и Мойсика - ред.) увольнении с 27 января 2025 года", - сказано в сообщении.

Что говорит Лубинец

По словам омбудсмена, потеря кворума Конституционного суда - это угроза для правового порядка Украины.

"Посетил торжественное заседание Конституционного Суда Украины (КСУ), посвященное завершению полномочий трех судей - Виктора Васильевича Кривенко, Владимира Романовича Мойсика и Виктора Павловича Колесника", - написал Лубинец.

По его словам, прекращение полномочий сразу трех судей приводит к потере необходимого кворума для проведения заседаний Большой Палаты суда, а также Второго сената суда. Лубинец считает, что такая ситуация недопустима, ведь от работы Конституционного суда зависит стабильность правового порядка и гарантия защиты прав и свобод каждого гражданина.

"Призываю всех ответственных лиц обеспечить оперативность в отборе и назначении судей КСУ, ведь от этого зависит стабильность конституционного строя нашего государства", - написал он.

Конституционный суд

Напомним, после истечения срока полномочий указанных судей, в Конституционном Суде останется всего 11 судей, из 18 согласно определенного законом состава судей КСУ.

Закон "О Конституционном Суде Украины предусматривает, что КСУ является полномочным осуществлять конституционное производство, если в его составе есть не менее судей, которые приобрели полномочия.