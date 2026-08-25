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Шансы на внеземную жизнь выросли: в ранней Вселенной нашли скрытые звезды

09:03 25.08.2026 Вт
2 мин
Стандартная космологическая модель больше не выдерживает критики?
aimg Ольга Завада
Шансы на внеземную жизнь выросли: в ранней Вселенной нашли скрытые звезды Телескоп "Джеймс Уэбб" подверг сомнению традиционную модель возникновения Вселенной (фото: Pexels)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Международная группа астрономов подвергла сомнению универсальность начальной функции массы звезд. Открытие свидетельствует: ранние галактики содержали гораздо больше малых звезд и были массивней, чем предполагала стандартная космологическая модель.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Futura.

Ученые из Лейденского университета в Нидерландах объединили спектральные данные космического телескопа James Webb с наблюдениями Большого телескопа Европейской южной обсерватории в Чили.

Объектом анализа стали девять массивных галактик, которые сформировались в первые полтора миллиарда лет после Большого взрыва и уже прекратили активное звездообразование.

Проблема фундаментальной математической модели

Более полувека астрофизики руководствовались предположением, что соотношение больших и малых звезд во время их рождения одинаково для всей Вселенной - от Млечного Пути до самых отдаленных уголков.

Оценивая количество ярких звезд-гигантов, ученые экстраполировали эти данные на тусклые малые звезды и вычисляли общую массу всей системы.

Однако новый спектральный анализ раскрыл огромную скрытую популяцию маломассивных звезд в древних галактиках.

Как это проявляется?

Эффект "небоскребов и домов": самые яркие звезды ослепляют приборы, подобно сиянию небоскребов в ночном городе, прячущем небольшие здания.

Новые методы обработки спектра позволили пробиться сквозь ослепительный свет и разглядеть тусклые малые звезды.

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Ошибка в расчетах: одна из исследуемых галактик, существовавшая уже через 1,5 миллиарда лет после рождения Вселенной, оказалась в четыре раза более массивной, чем считалось ранее.

Вызовы для космологии: если первые галактики столь стремительно набирали колоссальную массу, это создает существенные противоречия с актуальными теориями формирования космических структур .

Больше звезд - больше потенциальных планет?

Сдвиг в понимании количества малых звезд имеет важные последствия для астробиологии и поиска внеземной жизни.

Как отмечает руководитель исследования, профессор Мариска Крик, именно вокруг маломассивных звезд (в том числе красных карликов) чаще всего формируются каменистые планетные системы.

Если таких звезд в ранней Вселенной было гораздо больше, то и условия для возникновения экзопланет и потенциальной жизни появились гораздо раньше и в значительно больших масштабах, чем предполагали до сих пор.

В ближайшее время команда астрономов планирует применить новую методику спектрального анализа к более древним объектам, чтобы подобраться к эпохе формирования самых первых поколений звезд в раннем космосе.

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