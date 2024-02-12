Теряют до 70% штурмовой группы. В ВСУ рассказали об атаках россиян на левобережье Днепра

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире FREEДОМ .

По ее словам, при формировке штурмовых групп россияне уже не используют бронетехнику. Это объясняется тем, что в первых попытках выбить украинских защитников с левобережья Днепра техника РФ очень быстро "исчезала".

"Поэтому сейчас используются чисто "мясные штурмы" и формируются штурмовые группы с большой сложностью, поскольку "сарафанное радио" оккупационных войск очень быстро распространяет информацию о результатах такой штурмовой деятельности, когда группа возвращается с потерями до 70% личного состава", - рассказала Гуменюк.

Она отметила, что вражеское командование привлекало к штурмам и морскую пехоту, и десантно-штурмовые войска, и даже береговую охрану. Но такие подразделения отказывались атаковать без поддержки бронетехники.

Несмотря на значительные потери, российское командование продолжает требовать штурмовать позиции украинских защитников.

"Но результата они пока не имеют. Постоянно отмечается, у них очень высокие потери в личном составе, и получается, что им приходится возвращаться на свои позиции ни с чем. Наши подразделения продолжают работу по укреплению позиций и, по возможности, зачистке территории для расширения этого плацдарма", - уточнила Гуменюк.

Успехи ВСУ на левобережье

Напомним, еще в 2023 году украинским защитникам удалось взять под свой контроль часть левобережья Херсонской области.

Недавно проект DeepState показал видео, на котором можно заметить, что наши бойцы установили украинский флаг в селе Крынки на левобережье Херсонской области.

Тогда Гуменюк подчеркивала, что такой успех важен как для наших защитников, так и для жителей временно оккупированных территорий.