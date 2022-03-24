США розробляють запасні плани на випадок застосування Росією ядерної зброї, - NYT

Білий дім зібрав групу чиновників з національної безпеки, щоб накидати сценарії того, як Сполучені Штати і їх союзники повинні реагувати, якщо президент Росії Володимир Путін застосує хімічну, біологічну або ядерну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За словами кількох офіційних осіб, залучених до процесу, "Команда тигра", як називають цю групу, також вивчає відповідні заходи, якщо російські війська увійдуть на територію НАТО, щоб атакувати конвої, що доставляють зброю і допомогу в Україну.

Збираючись три рази на тиждень на секретні засідання, група також розглядає відповідні заходи, якщо Росія спробує поширити війну на сусідні країни, включаючи Молдову і Грузію, і як підготувати європейські країни до припливу біженців в масштабах, небачених за останні десятиліття.

Очікується, що ці непередбачені ситуації займатимуть центральне місце на надзвичайному засіданні в Брюсселі в четвер, коли президент Джо Байден зустрінеться з лідерами країн НАТО, які зустрінуться вперше - за закритими дверима, із забороною на мобільні телефони і помічників - з того часу, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

"Команда тигра" була створена через чотири дні після початку вторгнення, за словами чиновників, залучених до процесу, які говорили на умовах анонімності, щоб обговорити конфіденційне планування. Попередній підрозділ протягом декількох місяців працював за лаштунками, щоб підготувати уряд США до ймовірності російського вторгнення в Україну.

Разом з тим країни НАТО побоюються, що Росія з більшою ймовірністю застосує зброю масового ураження саме тому, що воно стирає відмінності між звичайними і ядерними озброєннями.

Одне з основних питань, яке розглядає "Команда тигрів", - це поріг, який може спонукати альянс застосувати військову силу в Україні. Байден ясно дав зрозуміти, що він вкрай неохоче йде на це, побоюючись, що пряма конфронтація з Росією може вивести конфлікт з-під контролю.