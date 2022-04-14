Вторгнення, вертольоти та постраждалі: що відомо про нібито удар по Брянській області

Обстріл прикордонного пункту

Федеральна служба безпеки Росії повідомила про обстріл з мінометів прикордонного пункту "Нові Юрковичі" у Брянській області. Нібито обстріл було здійснено з боку України.

В результаті пошкоджено дві машини, на яких, як стверджують у ФСБ, пересувалися українські біженці. Однак даний інцидент стався ще вчора. Прикордонний пост знаходиться від селища Климово в декількох кілометрах.

Що сталося в Климовому?

Російські ЗМІ спочатку поширювали суперечливу інформацію про інцидент. Зокрема, повідомлялося про нібито два ракетні прильоти по території військової частини. Пізніше з'явилися дані про обстріл житлового сектора.

Загорілися житлові будинки

На сайті МНС Брянської області повідомляється, що в результаті інциденту загорілися два житлових будинки - на вулицях Ювілейна і 60 років СРСР. Пожежі вже загасили.

"Офіційна версія" - авіаудар з вертольотів

Слідчий комітет Російської Федерації стверджує, що українська авіація нібито вторглася на російську територію.

Зокрема, за його версією, кордон перетнули два бойових вертольоти з "важким наступальним озброєнням" на малій висоті. Нібито вони завдали не менше 6 авіаударів по житлових будинках в селищі Климово.

В результаті інциденту є постраждалі

Як заявили в приймальному відділенні Климівської центральної районної лікарні, в результаті інциденту є постраждалі.

"Семеро осіб надійшло. З них дитина у важкому стані з матір'ю вагітною направлені в Новозибківську ЦРЛ. Двоє дорослих у важкому стані, і ще троє в середньому стані", - повідомили в лікарні.

Не тільки Брянська область?

Тим часом Бєлгородський губернатор Віктор Берестовий повідомив про нібито обстріл з боку України села Сподарюшино в Грайворонському окрузі.

За його словами, постраждалих і жертв серед мирного населення немає, руйнувань житлових і соціальних об'єктів теж. Місцевих жителів тимчасово евакуювали, обидва села зараз під додатковою охороною.

В РНБО України заявили про російські провокації

Центр протидії дезінформації при РНБО заявляє, що російські спецслужби перейшли до реалізації терактів на своїй території для нагнітання антиукраїнської істерії. Зокрема, офіційний Київ спростовує причетність до вчорашніх і сьогоднішніх інцидентів.