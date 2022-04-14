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У Зеленського пригрозили відповіддю на удари по Києву: можливості у нас прекрасні

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Київ, Четвер 14 квітня 2022 10:22
У Зеленського пригрозили відповіддю на удари по Києву: можливості у нас прекрасні Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

У разі нових російських ракетних ударів по Києву українська сторона може вдатися до адекватної відповіді. В Офісі президента запевняють, що є "прекрасні можливості по Росії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

За його словами, він не сумнівається в тому, що Росія може завдати ракетного удару по Києву, зокрема небезпеці можуть піддатися органи військового управління, центральні апарати силових структур України, можливо, Верховна рада, Кабмін і Офіс президента.

"Ми завжди до цього готові, нехай летить, подивимося. Треба просто пам'ятати, що на будь-який постріл по нашому органу управління у нас знайдеться своя різьба. Тут треба бути акуратним в питанні підняття ставок. Тому що можливості по Росії, відразу хочу сказати, у нас прекрасні. І те, що ми їх поки не хочемо використовувати, так будь-яка війна має ступені ескалації", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, вчора Міністерство оборони Росії пригрозило ударами по центрах прийняття рішень у Києві через нібито обстріли російської території.

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