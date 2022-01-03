Вторгнення в Україну наблизить НАТО до кордонів РФ, - розвідка США

Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявив, що у випадку російського вторгнення в Україну, НАТО наблизиться до кордонів РФ. Це, на його думку, є потужним стримуючим фактором від нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв’ю CBS News .

"Росія має зрозуміти, що ми (США та її союзники - ред.) в цьому єдині. Я вважаю, що потужним стримуючим фактором є розуміння того, що якщо вони (росіяни - ред.) вторгнуться (в Україну - ред.), це наблизить НАТО до Росії, а не відштовхне її далі. Що ми наблизимо більше активів НАТО до Росії. Що це матиме протилежний ефект від того, якого намагається досягти Путін", - зазначив Шифф.

Зазначимо, голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США також заявив, існує висока ймовірність того, Росія вторгнеться в Україну, але стримати від цього президента РФ Путіна зможуть лише "небачені санкції".

Додамо, президент США Джо Байден провів телефонні переговори з президентами Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.

Глава Білого дому дав зрозуміти, що Сполучені Штати і союзники дадуть рішучу відповідь, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, сторони продовжать діалог щодо "гарантій безпеки".