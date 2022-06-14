Зеленський виключив удари по території Росії з західних озброєнь

Україна не буде вести обстріли по території Російської Федерації з західних озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського для данських ЗМІ.

"Нам не цікаві обстріли цивільних людей, ми не терористи, щоб обстрілювати цивільні квартали. Ми нормальні люди, ця зброя нам потрібна, щоб звільнити нашу країну. У багатьох місцях там, де зосереджені наші війська, дистанція до угруповання РФ більше 100 км ... Як нам скоротити цю дистанцію? Нам потрібна відповідна зброя", - зазначив він.

За його словами, українські військові повинні воювати, але мати можливість вижити в цій війні.

"Все дуже просто, потрібна зброя, яка працює саме на таку дистанцію, і ми працюємо на нашій землі, на нашій окупованій землі, а не на території російської держави", - додав Зеленський.