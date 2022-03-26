Російські війська увійшли до Славутича, захопили лікарню і викрали мера

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Київської ОВА Олександра Павлюка в Telegram .

Водночас окупаційні війська захопили міську лікарню.

Жителі Славутича вийшли на мітинг з національною символікою. Вони збираються на головній площі і сканують - "Славутич-це Україна","Слава Україні". Також мітингувальники розгорнули великий державний прапор.

У свою чергу окупанти відкрили вогонь у повітря і кидають світошумові гранати в натовп.

"Але жителі не розходяться, навпаки, їх стає більше. Люди почали рух до лікарні, яку захопили орки. За останньою інформацією мер міста Юрій Фомічов викрадений загарбниками. Міська рада в повному складі продовжує свою роботу", - написав Павлюк.

Фото: російські війська увійшли до Славутича (t.me/kyivoda)