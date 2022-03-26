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Російські війська увійшли до Славутича, захопили лікарню і викрали мера

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Славутич, Субота 26 березня 2022 11:05
Російські війська увійшли до Славутича, захопили лікарню і викрали мера Фото: російські війська увійшли до Славутича (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

Російські війська увійшли до міста Славутич Київської області. Окупанти також викрали мера міста Юрія Фомічова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Київської ОВА Олександра Павлюка в Telegram.

Водночас окупаційні війська захопили міську лікарню.

Жителі Славутича вийшли на мітинг з національною символікою. Вони збираються на головній площі і сканують - "Славутич-це Україна","Слава Україні". Також мітингувальники розгорнули великий державний прапор.

У свою чергу окупанти відкрили вогонь у повітря і кидають світошумові гранати в натовп.

"Але жителі не розходяться, навпаки, їх стає більше. Люди почали рух до лікарні, яку захопили орки. За останньою інформацією мер міста Юрій Фомічов викрадений загарбниками. Міська рада в повному складі продовжує свою роботу", - написав Павлюк.

Фото: російські війська увійшли до Славутича (t.me/kyivoda)

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