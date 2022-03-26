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Окупанти відпустили мера Славутича

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Славутич, Субота 26 березня 2022 12:04
Окупанти відпустили мера Славутича Фото: мер Славутича Юрій Фомічов (facebook.com/Fomichev.Slavutich)
Автор: Валерія Поліщук

Російські війська відпустили мера Славутича Юрія Фомічова. Після полону він виступив на мітингу перед жителями міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Труха.

Під час свого виступу Фомічов підтвердив, що був у полоні, додавши, що підтримує народ, пишається містом.

При цьому він заявив, що якщо в місті не буде військових, то росіяни дадуть спокійно жити. Буде відновлено можливість виїзду за місто, однак окупанти привезуть гуманітарну допомогу.

Водночас Фомічов додав, що Славутич залишається під українським прапором, під українським законодавством.

За його словами, триватимуть переговори щодо можливості подальшої ротації персоналу ЧАЕС.

Водночас нардеп від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що окупанти вийшли за межі Славутича.

Нагадаємо, сьогодні російські війська увійшли в Славутич.

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