ru ua
Пн, 22 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Другу чергу Південного обходу Дніпра добудують цього року

Новость на русском →
Дніпро, Понеділок 22 листопада 2021 11:44
Другу чергу Південного обходу Дніпра добудують цього року Фото: до кінця 2021 року буде відкрито другу чергу Південного обходу Дніпра (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

До кінця 2021 року буде відкрито другу чергу Південного обходу Дніпра, який з 2014 року був офіційно одним із найбільших довгобудів області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.

"Ми відновили тут роботи минулого року - наразі готовність об’єкту 90%. Об’єкт має важливе значення не лише для міста та регіону, але й країни, адже є складовою маршруту Єдності - М-30 "Стрий - Ізварине", - зазначив міністр.

Він також повідомив, що у 2022 році буде завершено на всій протяжності роботи на дорозі Н-23 "Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя". А оновлення маршруту Н-11 "Дніпро - Миколаїв" вже завершено. Загалом за два роки на Дніпропетровщині, за словами Олександра Кубракова, буде оновлено та побудовано понад 557 км доріг. Це у понад 4 рази більше, ніж у попередні 10 років.

Наступного року розпочнеться електрифікація залізничної ділянки "Долинська - Миколаїв - Колосівка", яка дозволить зв’язати Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв та Херсон.

У першому кварталі 2022 року планується запустити на маршрут "Долинська - Кривий Ріг - Апостолове - Херсон - Вадим - Миколаїв" новий дизель-поїзд Крюківського вагонобудівного заводу. Очікуваний пасажиропотік тут - близько 95 тис. на рік.

Міжнародний аеропорт "Дніпро" після оновлення, яке стартувало у жовтні, зможе приймати 11 тис. пасажирів на добу. Реалізація проєкту розрахована на 3 роки, у 4 черги.

Також наприкінці наступного року буде повністю відновлено міжнародний аеропорт "Кривий Ріг". Він зможе обслуговувати близько 400 пасажирів на годину вже у 2023 році.

"Одразу три міста регіону: Дніпро, Кривий Ріг і Кам’янське входять до найбільших за населенням міст України. Останні десятиліття ми часто забували цей факт - тому одна із ключових областей України, зокрема в у розрізі надходжень до бюджету і структури ВВП, постійно випадала з поля зору державних планів. "Велике будівництво" прямо зараз виправляє цю історичну несправедливість", - зазначив очільник Мінінфраструктури.

Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у 2021 році на Дніпропетровщині заплановані будівництво або реконструкція 49 об'єктів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво
NEWS
Нові правила. Як Кабмін планує змінити обмеження карантину в Україні
Нові правила. Як Кабмін планує змінити обмеження карантину в Україні
DAILY
Новий транш і stand-by до літа. Чого чекати Україні після продовження програми МВФ
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Новий транш і stand-by до літа. Чого чекати Україні після продовження програми МВФ