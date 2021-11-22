Другу чергу Південного обходу Дніпра добудують цього року

До кінця 2021 року буде відкрито другу чергу Південного обходу Дніпра, який з 2014 року був офіційно одним із найбільших довгобудів області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.

"Ми відновили тут роботи минулого року - наразі готовність об’єкту 90%. Об’єкт має важливе значення не лише для міста та регіону, але й країни, адже є складовою маршруту Єдності - М-30 "Стрий - Ізварине", - зазначив міністр.

Він також повідомив, що у 2022 році буде завершено на всій протяжності роботи на дорозі Н-23 "Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя". А оновлення маршруту Н-11 "Дніпро - Миколаїв" вже завершено. Загалом за два роки на Дніпропетровщині, за словами Олександра Кубракова, буде оновлено та побудовано понад 557 км доріг. Це у понад 4 рази більше, ніж у попередні 10 років.

Наступного року розпочнеться електрифікація залізничної ділянки "Долинська - Миколаїв - Колосівка", яка дозволить зв’язати Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв та Херсон.

У першому кварталі 2022 року планується запустити на маршрут "Долинська - Кривий Ріг - Апостолове - Херсон - Вадим - Миколаїв" новий дизель-поїзд Крюківського вагонобудівного заводу. Очікуваний пасажиропотік тут - близько 95 тис. на рік.

Міжнародний аеропорт "Дніпро" після оновлення, яке стартувало у жовтні, зможе приймати 11 тис. пасажирів на добу. Реалізація проєкту розрахована на 3 роки, у 4 черги.

Також наприкінці наступного року буде повністю відновлено міжнародний аеропорт "Кривий Ріг". Він зможе обслуговувати близько 400 пасажирів на годину вже у 2023 році.

"Одразу три міста регіону: Дніпро, Кривий Ріг і Кам’янське входять до найбільших за населенням міст України. Останні десятиліття ми часто забували цей факт - тому одна із ключових областей України, зокрема в у розрізі надходжень до бюджету і структури ВВП, постійно випадала з поля зору державних планів. "Велике будівництво" прямо зараз виправляє цю історичну несправедливість", - зазначив очільник Мінінфраструктури.