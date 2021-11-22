Вторую очередь Южного обхода Днепра достроят в этом году

До конца 2021 года будет открыта вторая очередь Южного обхода Днепра, который с 2014 года был официально одним из самых больших долгостроев области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

"Мы возобновили здесь работы в прошлом году - готовность объекта 90%. Объект имеет важное значение не только для города и региона, но и для страны, ведь является составляющей маршрута Единства - М-30 "Стрый - Изварино", - отметил министр.

Он также сообщил, что в 2022 году будут завершены на всей протяженности работы на дороге Н-23 "Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье". А обновление маршрута Н-11 "Днепр - Николаев" уже завершено. Всего за два года в Днепропетровской области, по словам Александра Кубракова, будет обновлено и построено более 557 км дорог. Это более чем в 4 раза больше, чем в предыдущие 10 лет.

В следующем году начнется электрификация железнодорожного участка "Долинская - Николаев - Колосовка", которая позволит связать Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев и Херсон.

В первом квартале 2022 года планируется запустить на маршрут "Долинская - Кривой Рог - Апостолово - Херсон - Вадим - Николаев" новый дизель-поезд Крюковского вагоностроительного завода. Ожидаемый пассажиропоток здесь около 95 тыс. в год.

Международный аэропорт "Днепр" после стартовавшего в октябре обновления сможет принимать 11 тыс. пассажиров в сутки. Реализация проекта рассчитана на 3 года, в 4 очереди.

Также в конце следующего года будет полностью восстановлен международный аэропорт "Кривой Рог". Он сможет обслуживать около 400 пассажиров в час уже в 2023 году.

"Сразу три города региона: Днепр, Кривой Рог и Каменское входят в крупнейшие по населению города Украины. Последние десятилетия мы часто забывали этот факт - поэтому одна из ключевых областей Украины, в частности в разрезе поступлений в бюджет и структуру ВВП, постоянно выпадала из вида государственных планов. "Большая стройка" прямо сейчас исправляет эту историческую несправедливость", - отметил глава Мининфраструктуры.