Другий вибух у Кабулі здійснили за допомогою замінованого авто, - Sky News
Фото: місце вибухів у Кабулі (twitter com QudsNen)
Другий вибух біля аеропорту Кабула (Афганістан) здійснили за допомогою замінованого автомобіля. У районі вибуху одночасно перебували не менше 400 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Зокрема, за словами джерела в Міністерстві оборони Великобританії, перший вибух здійснив терорист-смертник. А другий вибух біля воріт Abbey Gate став атакою за допомогою замінованого автомобіля.
Також повідомляється, що більше 30 людей постраждали в результаті обох вибухів. Щонайменше шестеро постраждалих померли, коли їх доставили в лікарню.
Нагадаємо, за даними представників талібів, в результаті теракту загинули не менше 13 осіб, серед жертв є діти.
Крім того, Пентагон підтвердив загибель американських громадян.