Другий вибух у Кабулі здійснили за допомогою замінованого авто, - Sky News

Другий вибух біля аеропорту Кабула (Афганістан) здійснили за допомогою замінованого автомобіля. У районі вибуху одночасно перебували не менше 400 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Зокрема, за словами джерела в Міністерстві оборони Великобританії, перший вибух здійснив терорист-смертник. А другий вибух біля воріт Abbey Gate став атакою за допомогою замінованого автомобіля.

Також повідомляється, що більше 30 людей постраждали в результаті обох вибухів. Щонайменше шестеро постраждалих померли, коли їх доставили в лікарню.