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Другий вибух у Кабулі здійснили за допомогою замінованого авто, - Sky News

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Кабул, Четвер 26 серпня 2021 18:47
Другий вибух у Кабулі здійснили за допомогою замінованого авто, - Sky News Фото: місце вибухів у Кабулі (twitter com QudsNen)
Автор: РБК-Україна

Другий вибух біля аеропорту Кабула (Афганістан) здійснили за допомогою замінованого автомобіля. У районі вибуху одночасно перебували не менше 400 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зокрема, за словами джерела в Міністерстві оборони Великобританії, перший вибух здійснив терорист-смертник. А другий вибух біля воріт Abbey Gate став атакою за допомогою замінованого автомобіля.

Також повідомляється, що більше 30 людей постраждали в результаті обох вибухів. Щонайменше шестеро постраждалих померли, коли їх доставили в лікарню.

Нагадаємо, за даними представників талібів, в результаті теракту загинули не менше 13 осіб, серед жертв є діти.

Крім того, Пентагон підтвердив загибель американських громадян.

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Афганистан Кабул Вибух
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