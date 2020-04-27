Другий, третій і четвертий етапи виходу з карантину можуть початися одночасно, - Шмигаль

Другий, третій і четвертий етапи виходу України з карантину можуть початися одночасно в залежності від динаміки захворювання. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, Кабінет міністрів сподівається, що стартова точка ослаблення карантину настане 11 травня, а наступні етапи не прив'язані до конкретних дат.

"Тобто, якщо уряд буде бачити, що кількість хворих знижується, то другий, третій або четвертий етап можуть початися одночасно. Не треба буде чекати 10 або 20 днів для запуску чергового етапу", - зазначив прем'єр.

При цьому він зазначив, що кожному міністерству і відомству доручив сформувати детальні роз'яснення, при яких умовах повинні працювати об'єкти, які будуть відкриватися.

"Так, Мінекономіки та МОЗ вже розробили чіткі критерії роботи та алгоритми контролю продовольчих ринків. Це дасть можливість цього середовища прийняти рішення про відкриття більш ніж 280 ринків по всій Україні. Цей перелік може бути розширений, якщо й інші ринки зможуть забезпечити належні умови роботи", - заявив Шмигаль.

При цьому він зазначив, що обмеження для навчальних закладів, кафе, спортивних залів будуть пом'якшувати на кожному етапі виходу з карантину.

Нагадаємо, 24 квітня Кабмін оприлюднив план виходу України з карантину. План уряду складається з 5 етапів. Стартова точка реалізації плану - 11 травня, але за умови сприятливої епідемічної ситуації.