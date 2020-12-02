У другій половині дня на Донбасі зберігається "тиша"

Фото: український військовий (facebook.com/pressjfo.news)

З початку 2 грудня на Донбасі зафіксували два випадки порушення перемир'я з боку окупаційних сил. Обидва порушення зафіксували поблизу Водяного у Донецькій області.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Спочатку проросійські бойовики обстрілювали позиції українських військовослужбовців зі станкового автоматичного гранатомета, а пізніше найманці дистанційно замінували позиції ООС за допомогою заборонених мін ПОМ-2.

"Бойових втрат та поранень унаслідок пострілів серед українських захисників немає. Українські захисники, сумлінно виконуючи завдання за призначенням, у повному обсязі дотримуються режиму припинення вогню", - заявили у штабі.

Після цього порушень режиму припинення вогню на Донбасі не фіксували.

Крім того, з початку доби українські сапери розмінували понад 7 гектарів прифронтової території та передали на знищення 125 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, вчора бойовики порушували перемир'я поблизу Катеринівки та Попасної. В результаті ворожих обстрілів українські військові не постраждали.

Також РБК-Україна писало, що спостерігачі ОБСЄ помітили на Донбасі російський комплекс радіоелектронної боротьби.