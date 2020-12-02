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Во второй половине дня на Донбассе сохраняется "тишина"

Донбасс, Среда 02 декабря 2020 18:01
Во второй половине дня на Донбассе сохраняется "тишина"
Фото: украинский военный (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Левицкий

С начала 2 декабря на Донбассе зафиксировали два случая нарушения перемирия со стороны оккупационных сил. Оба нарушения зафиксировали вблизи Водяного в Донецкой области.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Сначала пророссийские боевики обстреливали позиции украинских военнослужащих из станкового автоматического гранатомета, а позже наемники дистанционно заминировали позиции ООС с помощью запрещенных мин ПОМ-2.

"Боевых потерь и ранений в результате выстрелов среди украинских защитников нет. Украинские защитники, добросовестно выполняя задачи по назначению, в полном объеме соблюдают режим прекращения огня", - заявили в штабе.

После этого нарушений режима прекращения огня на Донбассе не фиксировали.

Кроме того, с начала суток украинские саперы разминировали более 7 гектаров прифронтовой территории и передали на уничтожение 125 взрывоопасных предметов.

Напомним, вчера боевики нарушали перемирие вблизи Катериновки и Попасной. В результате вражеских обстрелов украинские военные не пострадали.

Также РБК-Украина писало, что наблюдатели ОБСЕ заметили на Донбассе российский комплекс радиоэлектронной борьбы.

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