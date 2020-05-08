Принцеса Британії звернулась до українців

Фото: британська принцеса Анна (1flickr com universityofulster)

Британська принцеса заявила, що украй важливо вшанувати неймовірну жертву, принесену народами колишнього Радянського Союзу

Британська принцеса Анна (дочка королеви Єлизавети ІІ) звернулась до українців з нагоди дня закінчення Другої світової війни у Європі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву принцеси, яке поширило посольство Британії в Україні.

Британська принцеса заявила, що украй важливо вшанувати неймовірну жертву, принесену народами колишнього Радянського Союзу.

"Сьогодні відзначається 75-та річниця капітуляції Німеччини, що ознаменувала завершення Другої світової війни у Європі. У цей історичний день я хотіла би віддати шану чоловікам і жінкам того героїчного покоління з різних країн, які воювали заради перемоги", - йдеться у заяві.

Вона заявила, що "у нашому протистоянні викликам сьогодення ми можемо черпати натхнення в мужності тих, хто зберіг віру один в одного і хто сформував важливу главу в довгій історії дружби між народом Сполученого Королівства та народами України, Росії, Білорусі й усіх інших народів колишнього СРСР".

Нагадаємо, День пам'яті і примирення відзначається в Україні 8 травня. У цей день багато країн світу святкують день остаточної перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 8 травня 1945 року о 23:01 Антигітлерівська коаліція ратифікувала "Акт про беззастережну капітуляцію" збройних сил нацистської Німеччини. Сам Акт був підписаний у Німеччині 7 травня.