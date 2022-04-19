ru ua
Вт, 19 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Луганській області нацгвардієць з АК-74 збив ворожий дрон вартістю в 10 млн гривень

Новость на русском →
Київ, Вівторок 19 квітня 2022 15:27
У Луганській області нацгвардієць з АК-74 збив ворожий дрон вартістю в 10 млн гривень Фото: строковик Нацгвардії України з автомата збив ворожий безпілотник (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Луганській області строковик Національної гвардії України збив з АК-74 ворожий безпілотник. Вартість комплексу і дрона становить близько 10 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Нацгвардієць з позивним "Клапан" точними пострілами з автомата АК-74 збив ворожий БПЛА. За його словами, він отримав інформацію від командира підрозділу про помічений дрон противника, який прямував у бік розташування українських військових.

"На висоті 200-300 метрів його було досить добре видно. Далі все швидко: я приєднав ріжок і відкрив вогонь", - уточнив "Клапан".

Він додав, що спочатку відстріляв по безпілотнику один магазин, потім приєднав інший. У цей момент дрон почав розвертатися і летіти в бік бійця.

"У мене залишилося ще кілька патронів. Стрельнув - і цей безпілотник вже кругом пішов вниз, а далі я почув вибух", - розповів він.

У МВС уточнили, що збитий безпілотник може передавати відео на відстань до 120 кілометрів і нести вибухівку. За попередніми оцінками, вартість комплексу становить 18 млн рублів (майже 7 млн гривень), а летального апарату - близько 5-7 млн рублів (2-3 млн гривень).

Фото: строковик Нацгвардії України з автомата збив ворожий безпілотник (facebook.com/mvs.gov.ua)

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України збили ворожий винищувач Су-30 і чотири безпілотники типу "Орлан-10".

Відзначити, з початку війни в Україні противник втратив убитими понад 20 тисяч осіб, 169 літаків, 150 вертольотів і майже 160 безпілотників.

Війна Росії проти України йде 55-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Донбас Нацгвардія Війна в Україні
NEWS
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
"Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас