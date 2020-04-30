ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Банки України за перший місяць кризи скоротили прибуток майже до нуля

Новини » Фінансова криза 2020     30.04.2020 - 13:42
Банки України за перший місяць кризи скоротили прибуток майже до нуля
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Банки різко збільшили відрахування в резерви під майбутні збитки

У січні-березні 2020 року прибуток українських банків склав 15,974 млрд грн, що на 23,8% більше, ніж роком раніше (12,902 млрд грн). Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Однак порівняно з січнем-лютим поточного року прибуток банків виріс лише на 97 млн грн.

За даними НБУ, доходи банків за січень-березень 2020 року склали 65,343 млрд грн, тоді як витрати 49,369 млрд грн.

Банки України за перший місяць кризи скоротили прибуток майже до нуля

При цьому за березень 2020 року банки збільшили відрахування в резерви на 3,558 млрд грн до 4,850 млрд грн.

Банки України за перший місяць кризи скоротили прибуток майже до нуля

Як повідомляло РБК-Україна, платоспроможні банки України за 2019 рік отримали 59,6 млрд грн чистого прибутку, що у 2,7 рази більше, ніж за 2018 рік (22,3 млрд грн).

За даними НБУ, головними чинниками збільшення прибуток банків України в 2019 році були висока операційна ефективність банків і низькі відрахування в резерви.

Відзначимо, за даними "Опитування про умови банківського кредитування" за II квартал 2020 року українські банки констатують зменшення попиту на кредити з боку населення і бізнесу, встановлення більш жорстких стандартів кредитування і зростання запитів на реструктуризацію від підприємств-позичальників.

НБУ спростив виплату зарплат співробітникам підприємств у різних банках У НБУ назвали розмір економії від заміни дрібних банкнот монетами
Новини України Національний банк Українибанкиприбыль
News
On Top