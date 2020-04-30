Банки України за перший місяць кризи скоротили прибуток майже до нуля

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Банки різко збільшили відрахування в резерви під майбутні збитки

У січні-березні 2020 року прибуток українських банків склав 15,974 млрд грн, що на 23,8% більше, ніж роком раніше (12,902 млрд грн). Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Однак порівняно з січнем-лютим поточного року прибуток банків виріс лише на 97 млн грн.

За даними НБУ, доходи банків за січень-березень 2020 року склали 65,343 млрд грн, тоді як витрати 49,369 млрд грн.

При цьому за березень 2020 року банки збільшили відрахування в резерви на 3,558 млрд грн до 4,850 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, платоспроможні банки України за 2019 рік отримали 59,6 млрд грн чистого прибутку, що у 2,7 рази більше, ніж за 2018 рік (22,3 млрд грн).

За даними НБУ, головними чинниками збільшення прибуток банків України в 2019 році були висока операційна ефективність банків і низькі відрахування в резерви.

Відзначимо, за даними "Опитування про умови банківського кредитування" за II квартал 2020 року українські банки констатують зменшення попиту на кредити з боку населення і бізнесу, встановлення більш жорстких стандартів кредитування і зростання запитів на реструктуризацію від підприємств-позичальників.