Есть два критерия. На какие квартиры упал спрос и какое жилье украинцы отказываются покупать

Блэкауты в Украине из-за ударов врага по энергетической инфраструктуре в прошлом зимнем сезоне привели к тому, что в Украине снизился спрос на квартиры на высоких этажах. Также несколько упал интерес к квартирам, где нет газоснабжения.

Какое жилье сейчас значительно меньше интересует украинцев и на какие квартиры спрос снизился, в комментарии для РБК-Украина рассказал Дмитрий Гуринович , соучредитель и СЕО агентства недвижимости Home Dev в Киеве.

Выгодная возможность. На фоне спада спроса жилье может дешеветь

После прошлогодних блекаутов действительно среди некоторых категорий клиентов бытует мнение, что высокие этажи – это не очень хорошо. Соответственно и цена на такие квартиры ниже. А невысокие этажи – значительно лучше, и стоимость может быть выше, говорит Дмитрий Гуринович. Если покупают жилье, избегают высоких этажей и домов, где нет газа.

"В целом восприятие людьми определенных тенденций накладывает отпечаток на цену. Действительно многим не хочется брать на высоком этаже, с лифтами и так далее. Надежнее выбрать жилье, куда в случае отключений света можно было бы быстро подняться", – говорит эксперт.

Но в целом потребители за этот год хорошо подготовились к отключениям, запаслись павербанками, а часть людей – зарядными станциями. Поэтому говорить о тотальном падении спроса на квартиры выше 10 этажей не стоит, говорит соучредитель Home Dev.

Фото: Падение спроса на жилье многие клиенты расценивают как выгодную возможность купить квартиру (Виталий Носач/РБК-Украина)

"Видим, что у людей уже есть определенная готовность к экстренным случаям. Граждане потенциально для себя приняли определенные решения. Поэтому в целом рынок недвижимости хоть и медленно, но развивается дальше. Он не остановился. Поскольку если среди определенной категории интерес к высоким этажам снизился, то другие клиенты таким жильем все еще интересуются. И как раз на фоне спада интереса можно найти выгодные предложения", – отмечает он.

Когда спрос частично падает, снижается и цена. И эту возможность многие используют как раз для того, чтобы купить квадратные метры выгоднее.

"В период падения спроса проседает цена, это закономерная реакция рынка. И для некоторых клиентов это значительно лучшая переговорная позиция при сделке купли-продажи. Люди ждали своего времени, и именно сейчас покупают. Поэтому блекауты влияют, но по-разному", – отмечает эксперт общие тенденции.

Сейчас наибольшим спросом пользуется жильем "относительного" эконом-класса, но при этом люди стремятся покупать жилье в новом доме, а не в старом.

"Наша практика последних месяцев говорит о том, что чаще всего интересуются "средней" категорией жилья, но более низкого порядка, то есть дешевле. Но это точно не самое дешевое жилье, ведь для людей важен также комфорт", – говорит Дмитрий Гуринович.