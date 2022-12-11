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Вторжение в Украину стало тревожным сигналом о военных возможностях ЕС, - Боррель

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Воскресенье 11 декабря 2022 21:52
Вторжение в Украину стало тревожным сигналом о военных возможностях ЕС, - Боррель Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Полномасштабное вторжение россиян в Украину стало для Евросоюза тревожным сигналом о военных возможностях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

По его словам, на этой неделе состоялась ежегодная конференция Европейского оборонного агентства. Отправной точкой обсуждений стала война России против Украины.

Боррель подчеркнул, что в ходе конференции он рассказал о важности поддержки Украины в "в политическом, экономическом и военном плане, то есть оружием и обучением, чтобы она могла вытеснить захватчика".

"Эта война также стала для всех нас тревожным сигналом о наших военных возможностях. Мы дали оружие Украине, но при этом мы осознали, что наши военные запасы истощены. С возвращением обычной войны в сердце Европы мы также осознали, что нам не хватает критических оборонных возможностей, чтобы защитить себя от более высокого уровня угроз на самом европейском континенте", - отметил дипломат.

Напомним, ранее Боррель призвал страны ЕС наращивать оборонные заказы для того, чтобы в сжатые сроки обеспечить союзников и Украину необходимым количеством вооружений и боеприпасов.

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Жозеп Боррель Евросоюз Война России против Украины
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