Вторжение в Украину стало тревожным сигналом о военных возможностях ЕС, - Боррель

По его словам, на этой неделе состоялась ежегодная конференция Европейского оборонного агентства. Отправной точкой обсуждений стала война России против Украины.

Боррель подчеркнул, что в ходе конференции он рассказал о важности поддержки Украины в "в политическом, экономическом и военном плане, то есть оружием и обучением, чтобы она могла вытеснить захватчика".

"Эта война также стала для всех нас тревожным сигналом о наших военных возможностях. Мы дали оружие Украине, но при этом мы осознали, что наши военные запасы истощены. С возвращением обычной войны в сердце Европы мы также осознали, что нам не хватает критических оборонных возможностей, чтобы защитить себя от более высокого уровня угроз на самом европейском континенте", - отметил дипломат.