Запасы оружия в ЕС истощаются. Боррель назвал условие для дальнейшей помощи Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление перед делегатами ежегодной конференции Европейского оборонного агентства в четверг, 8 декабря.

"Запасы оружия в ЕС, поставляемого Украине, истощаются из-за того, что мы годами не обеспечивали необходимое финансирование. То, что мы направляем Киеву, мы берем не со складов, а из наших армий", - сказал он.

По данным Борреля, в 2021 году все страны ЕС потратили на оборону 214 млрд евро, что на 6% больше, чем в 2020 году. При этом наибольший рост расходов на оборону продемонстрировали Греция, Италия, Словения и Финляндия.

"Я знаю, что общественное мнение предпочитает масло, а не пушки, определенно, но мы годами недоинвестировали (в ОПК, - ред.). И эти склады быстро пустеют, потому что они и были почти пустыми", - отметил Боррель.

По словам Борреля, заявления, которые делали европейские правительства на фоне российской агрессии против Украины, указывают, что рост оборонных расходов продолжится и в последующие годы.

Он призвал союзников наращивать оборонные заказы, а промышленников - подать информацию, что, как быстро и в каких объемах они могут производить. Это нужно для того, добавил он, чтобы максимально быстро нарастить производство и в сжатые сроки обеспечить союзников и Украину необходимым количеством вооружений и боеприпасов.

"Сейчас все становится лучше, но недостаточно, особенно в части кооперации. В краткосрочной перспективе нужно совместно инвестировать и сделать закупки. Закупить больше - и сообща", - сказал Боррель.