Вторжение США в Гренландию сделало бы Путина "самым счастливым", - Санчес

Что предшествовало

Напомним, что Дональд Трамп начал разговоры о желании купить Гренландию еще во времена своей первой каденции, с 2017 по 2021 годы. Причем он публично озвучивал цену - 600 млн долларов ежегодно за пожизненное пользование территорией острова.

После возвращения в Белый дом, в начале 2025 года, он вновь поднял тему Гренландии, хотя в последнее время разговоры об острове притихли. Новый веток претензий возобновился в январе 2026 года, когда США провели операцию в Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро.

Также за это время ряд публичных заявлений чиновников из администрации Трампа дают понять, что США готовы как купить остров, так и добиться его военным путем.

В то же время уже задействован экономический рычаг. Вчера, 17 января, Дональд Трамп пообещал ввести пошлины на товары европейских союзников до тех пор, пока США не будет разрешено выкупить Гренландию.

Согласно публикации, с 1 февраля вступят 10% пошлины на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании (причем эти страны уже облагаются пошлинами, которые были введены еще раньше).

Также Трамп добавил, что с 1 июня 10% пошлины пошлины увеличатся до 25%.

После этого анонса ряд европейских лидеров выступили с ответным заявлениями, в которых было сказано, что они готовы дать совместный ответ на тарифные угрозы Трампа.

Тем временем Bild сообщило, что немецкие войска досрочно покинули территорию Гренландии без каких-либо объяснений.