НАТО обсуждает усиление военного присутствия в Европе после нарушения российскими ракетами воздушного пространства Польши. Альянс уже разрешил перекинуть самолет наблюдения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера НАТО Эллисон Гарт.

В понедельник, 23 ноября, послы государств-членов НАТО собрались на заседание Североатлантического совета. Одной из главных тем встречи стало нарушение польского воздушного пространства, зафиксированное 20 ноября.

Представители стран Альянса возложили ответственность за этот инцидент на Россию. В ходе заседания они рассмотрели возможные ответные меры на действия Москвы и обсудили дальнейшие шаги по усилению безопасности.

Гарт сообщила, что Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич уже санкционировал перемещение самолета системы раннего воздушного предупреждения и управления Альянса.

Кроме того, военное командование НАТО оценивает возможность привлечения дополнительных ресурсов для обороны и сдерживания России. Речь идет об усилении безопасности не только в Польше, но и других регионах.

Спикер НАТО также отметила, что все страны-члены Альянса выразили Польше полную поддержку после нарушения ее воздушного пространства.