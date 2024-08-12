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Вторжение в Курскую область создает угрозы действиям РФ в Украине и стабильности режима Путина, - ISW

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Украинская операция в Курской области и последующие возможные украинские вторжения заставят Кремль перераспределить ресурсы для защиты государственной границы, жертвуя эффективностью военных действий в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

До вторжения в Курскую область российские власти воспринимали свою госграницу как "спящий фронт", что давало ей возможность большей гибкости в накоплении и использовании ресурсов в Украине. Теперь она вынуждена будет пересмотреть свое отношение, расходуя живую силу и технику для защиты границы. Это может наложить долгосрочные ограничения в оперативном планировании, с которыми Россия раньше не сталкивалась.

Российский диктатор Владимир Путин не оценивал предыдущие украинские трансграничные операции на территории РФ как составляющие среднесрочные и долгосрочные угрозы территории России. "Однако нынешнее украинское вторжение создает значительные угрозы российским военным операциям в Украине и стабильности режима Путина и требует ответа", – считают аналитики ISW.

Плохо оборудованных и укомплектованных пограничных укреплений оказалось недостаточно, чтобы предотвратить действия ВСУ, и российское военное командование, вероятно, придет к выводу о необходимости расходования большего количества ресурсов.

"Этот вывод сужает гибкость, которой Россия пользовалась в привлечении живой силы и материальных средств для своих текущих наступательных усилий в Украине, и российскому военному командованию придется учитывать требования к обороне границы, определяя, какие ресурсы оно может выделить для будущего широкомасштабного наступления и оборонных усилий в Украине", – говорится в отчете.

Операция Украины в Курской области

Вторжение на территорию РФ в Курской области началось 6 августа. Буквально до вчерашнего дня власти Украины не подтверждали и вообще никак не комментировали участие ВСУ в событиях. Вчера президент Владимир Зеленский признал, что Украина переносит войну на территорию РФ .

В ходе операции Россия потеряла ряд населенных пунктов в Курской области, определенное количество военных и техники. Также нанесен серьезный удар по авторитету Путина, который, как выяснилось, не способен защитить территорию России и ее жителей.

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Война России против УкраиныКурская область