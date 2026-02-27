Вторжение катера под флагом США в воды Кубы: лодка была украдена во Флориде, - Axios

Катер, который на днях ворвался в воды Кубы и начал стрелять по пограничникам, был похищен амеркианцами во Флориде-Кис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что США расследуют инцидент и официально обратились к Кубе с просьбой предоставить доступ к шести раненым.

В то же время анонимный американский чиновник заявил изданию, что хотя имена причастных к инциденту не разглашаются, но владелец катера во Флориде сообщил - судно было похищено сотрудником.

По словам чиновника, некоторые из тех, кто был на катере, имеют судимости, и по крайней мере один из погибших был гражданином США.

Среди раненых был еще один гражданин США, который находится на Кубе под наблюдением врачей, сообщил собеседник журналистов.

Он также утверждает, что по крайней мере один человек из похитителей катера имел действующую визу США K-1 - неиммиграционную визу, которая позволяет иностранцу въехать в Соединенные Штаты для брака с гражданином США.

Считается, что другие лица, находившиеся на борту катера, являются законными постоянными жителями США.

Цель поездки вооруженной группы на Кубу до сих пор неясна. Расследование инцидента также проводят чиновники штата Флорида и местные органы власти.

Офис шерифа округа Монро (Флорида) подтвердил Axios, что расследует кражу катера.

Согласно сообщению офиса шерифа, его владелец сообщил о краже катера с Биг-Пайн-Ки поздно в среду после получения звонков от журналистов по этому поводу.

Владелец катера сообщил офис шерифа, что он подозревает мужчину, который помогал класть плитку во время ремонтного проекта.

В сообщении говорится, что потерпевший сообщил следователям, что у мужчины "есть семья на Кубе, в том числе две маленьких дочери, которые все еще находятся на Кубе".