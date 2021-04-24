Друга успішна місія: астронавти перейшли з корабля SpaceX на МКС

Четверо астронавтів завершили перехід з пілотованого корабля Crew Dragon компанії SpaceX на Міжнародну космічну станцію. Це вже друга пілотована місія компанії Ілона Маска на МКС.
Трансляція вели на сайті NASA.
Кілька годин тому корабель успішно пристикувався до МКС. Він доставив астронавтів, які розпочнуть шестимісячну наукову місію на станції.
Склад екіпажу:
Нагадавши, 23 квітня корабель Crew Dragon стартував до МКС.
Астронавти Crew Dragon-2 будуть знаходиться на МКС одночасно з екіпажем Crew Dragon-1. Повернення корабля Crew Dragon - 1 планується в кінці квітня-початку травня.
Першу місію корабель Crew Dragon компанії SpaceX здійснив у травні минулого року. Тоді доставили двох астронавтів.