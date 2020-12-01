Вісконсін затвердив перемогу Байдена після перерахунку голосів

Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)

Губернатор штату Вісконсін (США) Тоні Еверс офіційно засвідчив перемогу обраного президента Джо Байдена в штаті. Він отримав 10 голосів виборців після перерахунку голосів у двох найбільш густонаселених округах штату.

Про це повідомляє CNN.

Перемога Байдена була підтверджена після того, як кампанія його опонента Дональда Трампа зажадала перерахунку голосів у двох округах.

"Сьогодні я виконав свій обов'язок щодо засвідчення результатів виборів 3 листопада, як того вимагає закон штату і федеральний закон, я підписав Свідоцтво про встановлення списку виборців для новообраного президента Джо Байдена і обраного віце-президента Камали Харріс", - сказав губернатор.

Нагадаємо, в штаті Вісконсін перерахували голоси на вимогу Трампа, але це не допомогло чинному президенту перемогти в цьому штаті. За офіційними результатами, Байден обійшов Трампа на більш ніж 20 тисяч голосів.

Раніше 30 листопада штат Арізона затвердив перемогу Байдена на виборах.