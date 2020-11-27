ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Трамп назвав умову для допуску Байдена в Білий дім

Вашингтон, П'ятниця 27 листопада 2020 19:05
Трамп назвав умову для допуску Байдена в Білий дім
Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Роман Тверденко

Президент США Дональд Трамп заявив, що Джо Байден зможе потрапити в Білий дім, якщо доведе законність набраних ним 80 мільйонів голосів виборців. Трамп вважає цей показник "смішним".

Про це президент США написав у Twitter.

Він зазначив, що Байден не зможе довести законність цієї кількості голосів через масову фальсифікації.

"Байден зможе увійти в Білий дім як президент тільки в тому випадку, якщо зможе довести, що його смішні "80 мільйонів голосів" не були отримані шахрайським шляхом або незаконно. Коли ви бачите, що сталося в Детройті, Атланті, Філадельфії та Мілвокі, масові фальсифікації виборів, у нього є велика нерозв'язна проблема", - написав Трамп.

Раніше президент США пообіцяв залишити свій пост, якщо колегія виборців проголосує за Байдена. При цьому він зазначив, що виборці "зроблять помилку", якщо проголосують таким чином.

У вівторок Дональд Трамп вперше виступив у Білому домі з моменту фактичного поразки на президентських виборах. Він привітав з високими показниками на фондовій біржі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Дональд Трамп

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся