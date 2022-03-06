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Спроба № 2. З Маріуполя знову спробують евакуювати мирне населення

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Україна, Неділя 06 березня 2022 10:15
Спроба № 2. З Маріуполя знову спробують евакуювати мирне населення Фото: з Маріуполя спробують евакуювати мирне населення (Getty Image)
Автор: Олександр Білоус

У Маріуполі сьогодні, 6 березня, з 12:00 починається евакуація мирного населення. За інформацією Координаційного центру 10:00 до 21: 00 буде встановлено режим тиші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міськраду.

Згідно з повідомленням, в якості гуманітарного "зеленого" коридору обраний маршрут Маріуполь - Портовське - Мангуш - (в об'їзд Нікольського) Республіка - Розівка - Більмак - Пологи - Оріхів - Запоріжжя.

"Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору категорично забороняється", - йдеться в повідомленні.

Евакуація населення буде відбувається з трьох локацій муніципальними автобусами:

  • СК "Іллічівець" (пр. Нахімова, 53)
  • Драматичний театр (Театральна площа, 1)
  • Кальміуська районна адміністрація - (пр. Металургів, 193

"Слідуючи маршрутом гуманітарного коридору можна виїхати з міста на особистому транспорті, рухаючись в колоні муніципального транспорту (виключно за автобусами). В голові колони буде забезпечено супровід Червоного Хреста. Прохання до всіх водіїв, які виїжджають з міста, максимально сприяти евакуації мирного населення - беріть з собою людей, заповнюйте максимально транспорт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, евакуацію мирного населення з Маріуполя та Волновахи планували 5 березня. Однак російська армія зірвала домовленості, продовживши обстріл міст.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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