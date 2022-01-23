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До України направляється друга партія летального озброєння від США

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Неділя 23 січня 2022 17:21
До України направляється друга партія летального озброєння від США Фото: до України направляється друга партія летального озброєння від США (liveuamap.com)
Автор: Сергій Пишкін

Нещодавно до України прибула перша поставка летального озброєння від США. Сьогодні, 23 січня, до Києва знову вирушив літак з другою партією допомоги від Штатів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Flightradar24.

До України вдруге летить борт N756CA, який кілька днів тому поставив до Києва першу партію озброєння. Борт під номером 756CA вирушив з авіабази ВПС США, яка розташована у Каліфорнії.

Сервіс liveuamap оприлюднив фотографії завантаження літака озброєнням для Збройних сил України.

Фото: до України направляється друга партія летального озброєння від США (liveuamap.com)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 22 січня, перша партія оборонної допомоги з США прибула в Україну.

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