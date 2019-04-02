СОТ склала рейтинг найбільших експортерів і імпортерів

Фото: СОТ (www.wto.org)

Рейтинги очолюють США, Китай і Німеччина

Всесвітня торгова організація оприлюднила дані по експорту товарів і послуг з країн світу у 2018 році. Про це йдеться в звіті на сайті СОТ.

Згідно з оцінкою СОТ, світова торгівля товарами за 2018 рік зросла на 3,0%.

Перше місце в рейтингу експорту товарів посідає Китай - 2487 млрд доларів з часткою у світовому експорті 12,8%. На другому місці США - 1664 млрд доларів (8,5%), на третьому Німеччина - 1561 млрд доларів (8,0%).

www.wto.org

В рейтингу імпорту товарів перше місце посідають США - 2614 млрд доларів з часткою у світовому імпорті 13,2%. На другому місці Китай - 2136 млрд доларів (10,8%), на третьому Німеччина - 1286 млрд доларів (6,5%).

www.wto.org

Перше місце в рейтингу експорту послуг займають США - 808 млрд доларів з часткою у світовому експорті 13,9%. На другому місці Німеччина - 381 млрд доларів (6,6%), на третьому-Великобританія - 337 млрд доларів (5,8%).

www.wto.org

У рейтингу імпорту послуг перше місце займають США - 536 млрд доларів з часткою у світовому експорті 9,7%. На другому місці Китай - 521 млрд доларів (9,4%), на третьому Німеччина - 364 млрд доларів (6,6%).

www.wto.org

Як повідомляло РБК-Україна, СОТ прогнозує уповільнення зростання світовій торгівлі товарами у 2019 році до 2,6% в порівнянні з 3,0% в 2018 році. За даними СОТ, номінальний світовий експорт товарів склав 19,48 трлн доларів, що на 10% більше, ніж у попередньому році.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики обсяг експорту товарів і послуг з України в 2018 році збільшився на 8,6% і склав 57,118 млрд доларів, імпорт збільшився на 14,3% до 62,944 млрд доларів.