СОТ знизила прогноз зростання світової торгівлі через війну Росії проти України

Світова організація торгівлі (СОТ) переглянула свій прогноз зростання світової торгівлі цього року з 4,7% до 3% через наслідки російсько-української війни. Крім того, СОТ попередила про потенційну продовольчу кризу, викликану зростанням цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У звіті СОТ говориться, що війна завдала шкоди світовій економіці в критичний момент, коли COVID-19 все ще заважає відновленню.

"Економічні наслідки цього конфлікту будуть поширюватися далеко за межі України, - заявила генеральний директор СОТ Нгозі Оконджо-Івеала на прес-конференції. - Тепер ясно, що подвійний удар пандемії і війни порушив ланцюжки поставок, посилив інфляційний тиск і знизив очікування щодо зростання виробництва і торгівлі".

Базований в Женеві орган заявив, що зростання світової торгівлі в 2023 році, як очікується, складе 3,4%, зазначивши, що оцінки на 2022 і 2023 роки менш точні, ніж зазвичай, через невизначеність щодо конфлікту.

Оконджо-Івеала також попередив про потенційну продовольчу кризу, яка найсильніше вдарить по бідних країнах.

"Ось чому нам потрібно діяти і діяти рішуче з цього питання продовольства, щоб уникнути голодних бунтів", - сказала вона, пославшись на необхідність більш прозорих систем моніторингу та потенційного випуску запасів для зниження цін.