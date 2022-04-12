ВТО снизила прогноз роста мировой торговли из-за войны России против Украины

Всемирная торговая организация (ВТО) пересмотрела свой прогноз роста мировой торговли в этом году с 4,7% до 3% из-за последствий российско-украинской войны. Кроме того, ВТО предупредила о потенциальном продовольственном кризисе, вызванном ростом цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В отчете ВТО говорится, что война нанесла ущерб мировой экономике в критический момент, когда COVID-19 все еще мешает восстановлению.

"Экономические последствия этого конфликта будут распространяться далеко за пределы Украины, - заявила генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала на пресс-конференции. - Теперь ясно, что двойной удар пандемии и войны нарушил цепочки поставок, усилил инфляционное давление и снизил ожидания в отношении роста производства и торговли".

Базирующийся в Женеве орган заявил, что рост мировой торговли в 2023 году, как ожидается, составит 3,4%, отметив, что оценки на 2022 и 2023 годы менее точны, чем обычно, из-за неопределенности в отношении конфликта.

Оконджо-Ивеала также предупредил о надвигающемся потенциальном продовольственном кризисе, который сильнее всего ударит по бедным странам.

"Вот почему нам нужно действовать и действовать решительно по этому вопросу продовольствия, чтобы избежать голодных бунтов", - сказала она, сославшись на необходимость более прозрачных систем мониторинга и потенциального выпуска запасов для снижения цен.